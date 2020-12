El Pirineu podrà rebre turistes i segons residents durant les festes

Les comarques pirinenques podran rebre turistes i segons residents durant les festes de Nadal. Les noves mesures anunciades aquest divendres per la Generalitat preveuen que la mobilitat des d'aquest pròxim dilluns i fins a l'11 de gener quedarà restringida a la comarca. Tot i això, es permetran els desplaçaments en bombolla de convivència per anar a una segona residència, a un allotjament o a visitar a un familiar.

A la pràctica, això permetrà al sector hoteler i de restauració pirinenc -amb certes limitacions horàries, ja que només es podran servir esmorzars i dinars al mateix establiment-, així com a les estacions d'esquí, treballar amb públic d'arreu de Catalunya.

D'altra banda, la Generalitat ha confirmat que, a partir de dilluns, Andorra es considerarà part integrant de l'Alt Urgell per tal de permetre la mobilitat entre tots dos territoris, tot i el manteniment del confinament perimetral de Catalunya. A la pràctica, doncs, els allotjaments i establiments hotelers d'Andorra també podran rebre a clients de Catalunya, ja que el Principat es considerarà part integrant de l'Alt Urgell.

Primeres valoracions

En declaracions a l'ACN, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, ha fet una primera valoració, "a l'espera de veure el document per escrit publicat al DOGC". "Els més perjudicats, com sempre, tornen a ser els bars i els restaurants", ha lamentat, mentre que els hotels sembla que "guanyen la partida", almenys de moment, ja que les coses "canvien cada setmana". Una situació que, afegeix, complica la gestió perquè "mai sabem què i quant hem de comprar o a quanta gent cal treure de l'ERTE".

Les franges horàries marcades per l'obertura de bars i restaurants, de 7.30 a 9.30h i de 13h a 15.30h, "fan de molt mal treballar", critica Castellarnau, ja que, per exemple, "la gent que puja a esquiar no pensa en el dinar, perquè està esquiant, sinó amb les tapes a partir de les 17h o en els sopars i, amb aquestes restriccions, els locals tenen el futur ben negre", lamenta. Afegeix també que pel que fa l'oci nocturn "ja ho donen tot per perdut".

Castellarnau lamenta que es torni a assenyalar els bars i restaurants com els culpables de l'augment dels contagis. "Nosaltres no som el problema però ens limiten perquè volen acabar amb les interaccions socials que es fan als establiments", ha dit. En aquest sentit, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida considera que si el Govern vol tancar la restauració, que la tanqui però que els doni ajudes de veritat perquè si no, els estaran abocant a "tancar per sempre".

Finalment, tot i que no s'atreveix a fer una predicció de com anirà la campanya, Castellarnau espera que no hi hagi un augment de casos al Pirineu i que es pugui acabar la temporada d'esquí.