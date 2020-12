Pistes traçades i remuntadors en marxa

La totalitat d'estacions d'esquí de la Catalunya sud han començat aquest dilluns al matí la temporada 2020-2021. Després de setmanes d'incertesa a causa del covid-19, finalment aquest matí els remuntadors s'han posat en marxa per transportar als primers esquiadors de la temporada, ja sigui els que tenen abonament de temporada o els que havien comprat el forfet en línia de forma anticipada. Recordem que les estacions aniran obrint sectors progressivament i de moment només venen forfets de forma anticipada, vetllant perquè no hi hagi aglomeracions. Es tracta del primer cop a la història que totes les estacions del país obren a la vegada, i s'ha fet així justament per esponjar als esquiadors i evitar aglomeracions.

En el cas de Masella, la temporada comença amb 32 pistes obertes en set sectors de l'estació, amb gruixos d'entre 30 i 70 centímetres de neu pols. Els accessos són pel Pla de Masella i Coma Oriola, la connexió Alp 2.500 amb La Molina ja està oberta i l'horari serà de 9 a 16h. L'objectiu de l'estació és seguir oberta ininterrompudament cada dia de la setmana si les condicions sanitàries i les restriccions ho permeten.

Per la seva banda, La Molina engega la temporada amb 29 pistes obertes, 6 dels 16 remuntadors oberts i gruixos d'entre 40 i 50 centímetres de neu pols. Vall de Núria ho fa amb 4 pistes obertes, 4 dels 5 remuntadors i entre 40 i 70 centímetres de neu pols. Vallter 2.000 obre amb 7 pistes, 5 dels 10 remuntadors i entre 15 i 40 centímetres de neu pols. Port Ainé inicia la temporada amb 8 pistes obertes, 2 dels 7 remuntadors i entre 20 i 40 centímetres de neu pols. Espot, per la seva banda, compta amb 9 pistes, 3 dels 5 remuntadors i entre 30 i 80 centímetres de neu pols. Boí Taüll, mentrestant, obre amb 9 pistes (el 25% del total), 4 dels 11 remuntadors i entre 30 i 50 centímetres de neu pols.

Per la seva banda, Baqueira Beret posa en funcionament tretze remuntadors a l'àrea de Baqueira i totes les seves pistes, excepte Passarells i Tubo Nere. En total, 36 quilòmetres de pistes amb gruixos d'entre 50 i 60 centímetres de neu. Per la seva banda, Port del Comte obre amb quatre pistes i la posada en marxa d'algunes cintes i teleesquís.

Esquí nòrdic

En el cas de les estacions d'esquí nòrdic, finalment totes elles han confirmat que obren els circuits d'esquí de fons i els itineraris de raquetes, excepte Tuixent la Vansa, que de moment només oferirà raquetes. Algunes encara no disposen d'alguns serveis aquest dilluns, com ara el lloguer, l'escola d'esquí, el bar o el restaurant, però Guils, Lles, Aransa, Sant Joan de l'Erm, Virós Vallferrera i Tavascan ja tenen les pistes traçades per rebre als primers esquiadors.