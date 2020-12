La Pobla de Segur serà la primera població de l'Alt Pirineu i Aran a vacunar contra el covid-19

Els usuaris de la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur seran les primeres persones de l'Alt Pirineu i Aran que rebran la vacuna contra el covid-19. Salut ha donat a conèixer que aquest diumenge ja s'administrarà la primera dosi a diverses residències del país, entre elles aquesta de la Pobla de Segur.

La primera vacuna s'administrarà a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat i posteriorment, però el mateix dia, es farà el mateix a residències de les altres regions sanitàries. A banda d'aquesta de la Pobla, també es farà a la Balàfia I de Lleida; a la Mercè de Tarragona; a la Natzaret de Móra d'Ebre; a la residència assistida Font de Capellans de Manresa; a la residència Mil·lenari de Ciutat Vella, a Barcelona; a la residència Sabadell Gent Gran, i a la Creu de Palau de Girona. Catalunya rebrà aquest cap de setmana una partida avançada de 1.595 dosis. Dilluns se'n rebran 60.000 més, que es començaran a administrar dimarts.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat que, per triar aquestes primeres residències, s'han prioritzat criteris com que actualment estiguin classificades com a verdes, és a dir, sense cap cas de coronavirus; que siguin de titularitat pública i que siguin grans per si calgués sectoritzar espais. Una vegada hagi començat la vacunació, Salut preveu que cada dilluns arribin unes 60.000 dosis a Catalunya, que s'administraran els dimarts. La primera etapa de vacunació es desenvoluparà entre gener i març i es preveuen posar més de 700.000 dosis, per cobrir les residències de Catalunya i els professionals sanitaris.

Segons les previsions, a partir del març s'entrarà en la segona etapa del pla de vacunació, que començarà per protegir les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que l'inici de la vacunació és "motiu d'esperança" però ha advertit que el pla durarà tot un any. Així doncs la immunitat de grup, que en aquesta malaltia se situa entre el 70 i el 80%, no s'assolirà fins a finals del 2021, segons les estimacions actuals.

Les expectatives en l'inici de la vacunació no poden fer oblidar la delicadesa de la situació actual de la pandèmia ni la "complexitat logística" que significa l'administració del vaccí, ha apuntat Argimon. Per mostrar aquesta complexitat, ha subratllat que cada any es posen a Catalunya uns 3 milions de dosis de vacunes i que el 2021, se'n preveuen administrar 12 milions del covid-19.

Un altre element de dificultat, ha destacat, és que ara es comença amb la vacuna de Pfizer/BioNtech però que al llarg de l'any n'arribaran d'altres farmacèutiques. I per últim, ha recalcat, les vacunes es basen en una tecnologia "nova", si bé "no desconeguda", i s'ha de tenir molta cura durant tot el procés.

Les vacunes arribaran i es distribuiran ultracongelades, en capses de gel sec, i en safates que recordaran, ha dit Argimon per il·lustrar-ho, a les d'una "minipizza". En cada safata hi haurà 975 dosis repartides en vials. Cada vial tindrà cinc dosis. Quan s'obri i es processi un vial, s'hauran de vacunar amb diligència cinc persones.