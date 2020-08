La Pobla de Segur alerta d'un consum excessiu d'aigua potable

L 'Ajuntament de la Pobla de Segur ha alertat que aquests dies d'agost està havent-hi un consum excessiu d'aigua potable al municipi. Aquest fet, han indicat des del consistori, està fent que, actualment "es consumeixi més aigua de la que es genera". Un fet que, si no es redreça, podria dur a haver d'emprendre mesures més dràstiques, com ara fer talls puntuals.

Per evitar-ho, des de l'Ajuntament han demanat a veïns i segons residents que facin " un ús responsable" i que prioritzin l'aigua per al consum de boca i higiene personal, evitant-ne l'ús per regar, omplir piscines, o altres. La Pobla de Segur s'afegeix així a altres municipis pirinencs que aquest estiu han fet demandes similars, com Sort, Baix Pallars o Llívia.