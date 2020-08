La Pobla de Segur clou el cicle de concerts a la fresca

La Pobla de Segur ha clos aquest dimecres a la nit el cicle de concerts a la fresca. El pati de l'escola els Raiers de la Pobla de Segur ha acollit els darrers quatre dimecres concerts a la fresca amb formacions en acústic. El cartell d'aquesta primera edició ha combinat els estils del Trio Silverwood, de pop internacional 100% en acústic; el duet Aupa duo, un projecte de creació musical on els instruments de corda enriqueixen les convencions clàssiques a partir de la composició pròpia; la cantautora aranesa Alidé Sans, una revelació musical de ritmes mestissos amb influències de músiques del món; i el duo Massana-Bonjoch, dos músics d'altíssim nivell que ofereixen folk, rock i blues, entre altes. Des del consistori han destacat que totes les propostes han comptat amb una considerable assistència de públic.

Des de l'Ajuntament de la Pobla han indicat que amb aquests concerts han fet " una aposta per la cultura segura, limitant-ne l'aforament i demanant als assistents que anessin a buscar l'entrada gratuïta per a cada actuació". El regidor de Cultura, Ramon Enric Guimó, ha explicat que "aquest any, que està sent molt dur per al sector cultural, no hem volgut renunciar a la cultura i a la màgia de la música en directe. És per això que hem adaptat el format i, amb unes 150 persones a cada concert, podem afirmar que ha sigut un èxit". La bona acceptació dels concerts a la fresca, indiquen, "posa de manifest que els poblatans i les poblatanes tenien ganes de sentir música en directe i fa que sigui una activitat que es consolidi de cara als pròxims estius".

Els concerts no han estat les úniques activitats que l'Ajuntament de la Pobla ha programat durant l'estiu, ja que també s'han dut a terme un cicle de cinema a la fresca, la Festa Major, dues activitats d'observació d'estels, activitats per a joves, presentacions de llibres i un cicle d'activitats literàries infantils. Totes les iniciatives s'han dut a terme seguint les mesures de seguretat indicades, controlant l'aforament, amb l'obligatorietat de dur la mascareta i, en total, han aplegat força afluència al llarg dels mesos de juliol i agost.