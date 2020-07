La Pobla de Segur demana a la ciutadania que utilitzi bé els contenidors

L'Ajuntament de la Pobla ha iniciat la campanya "Gaudir d'una Pobla neta és responsabilitat de tothom", amb l'objectiu que els veïns i veïnes facin un bon ús dels contenidors del municipi, procurant conservar-los nets i endreçats. També es remarca la necessitat de reciclar adequadament els residus i poder minimitzar les molèsties que les deixalles poden generar. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Maribel Segú, ha explicat que "creiem que és necessària la implicació ciutadana per aconseguir un poble més agradable, net i sostenible ja que aconseguir-ho és responsabilitat de l'Ajuntament però també de tots els poblatans i les poblatanes".

Des del consistori s'ha volgut engegar aquesta iniciativa perquè és sobretot als mesos d'estiu quan més es posen de manifest els mals usos dels contenidors. En aquest sentit, apunten a la mala olor que produeixen els residus a causa de la calor si no es tiren al vespre.

Aquesta campanya dona cinc consells per millorar la recollida de residus de la Pobla: llençar les escombraries a partir de les 19h per evitar les males olors, dipositar els residus dins dels contenidors pertinents, llençar les mascaretes i guants al contenidor gris, deixar els contenidors tancats i portar a la deixalleria els objectes que no tenen cabuda al contenidor. A més, busca la col·laboració de les comunitats de veïns i dels comerços i es demana que s'imprimeixi una còpia de la infografia per poder-la penjar a botigues i edificis i així fer més difusió de la campanya.