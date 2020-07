La Pobla de Segur comença la seva festa major més atípica

La Pobla de Segur començarà aquest dijous al vespre la seva festa major més atípica per culpa del covid-19. La pandèmia i els rebrots apareguts recentment a diferents punts de Catalunya han empès al consistori a ser molt cautelosos amb els actes organitzats. Fa uns dies l'Ajuntament ja va anunciar la suspensió del Fem colla, l'acte més multitudinari de la festa, justament perquè no podia garantir el control dels aforaments ni la distància de seguretat.

Finalment, ha optat per organitzar vuit actes, repartits entre aquest dijous i dissabte. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat a l' Ara Pirineus que "hem mirat de mantenir el que bonament hem pogut, aquells actes on podem controlar els aforaments i les distàncies, ja que tal com està tot, no ens la podíem jugar a fer res més". Tot i aquesta situació, Baró ha celebrat que almenys "hem salvat el que hem pogut", i la Pobla de Segur no s'haurà quedat sense festa major, encara que sigui amb un programa d'actes limitat. L'alcalde ha afegit que l'objectiu també ha estat "ajudar en la mesura del possible al sector cultural, que aquests darrers mesos s'ha quedat sense feina".

Baró ha explicat que " tots els actes els fem en recintes on podem controlar l'aforament o on la gent no cal que estigui junta, com ara l'autocine que farem divendres, on la gent podrà seguir la pel·lícula Joker des del cotxe". A banda d'aquesta activitat, també hi haurà una cantada d'havaneres amb el grup Cavall Bernat, un laser tag, un escape room, un taller de coets d'aigua, un espectacle infantil, un concert amb El Pont d'Arcalís i un fi de festa amb focs artificials, que l'Ajuntament anima a veure des de casa.

Llavorsí també fa festa major

De fet, aquesta serà una de les primeres festes majors que es faran aquest estiu al Pirineu, ja que moltes poblacions que la feien abans van optar per anul·lar-les, en no veure possible garantir la seguretat. Qui també estarà de festa aquest cap de setmana serà Llavorsí, al Pallars Sobirà. En aquest cas, només s'han pogut mantenir quatre actes: un espectacle infantil i un castell de focs, el dissabte, i una missa i una cantada d'havaneres amb el grup Crema catalana.