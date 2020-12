La Pobla de Segur destinarà 30.000 euros a promoure el comerç local per Nadal

L'Ajuntament de la Pobla de Segur invertirà 30.000 euros, mitjançant dues actuacions de dinamització comercial, per fomentar el comerç local durant les compres de Nadal i ajudar a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi sanitària. Sota el lema "Compra a la Pobla, hi guanyem tots", l'Ajuntament injectarà 18.095 euros, repartits proporcionalment entre tots els comerços, bars, restaurants, perruqueries i centres de salut i estètica. Els establiments participants rebran un talonari amb 100 butlletes en premis ocults que repartiran entre tots els clients que facin compres per un valor superior al que cada negoci estableixi. Les butlletes amaguen descomptes per un valor de 5, 10 i 15 euros, a bescanviar en una propera compra al mateix establiment.

El regidor de Promoció Econòmica, Josep Maria Tirbió, ha remarcat com de necessari és per als comerços qualsevol ajuda econòmica "en una època en que ho estan passant malament ja sigui per la baixada en vendes o perquè directament les mesures de restricció els han obligat a tancar". Tirbió també ha destacat que en gaudiran 76 negocis que, de fet, no són tots els de la població perquè "n'hi ha que han considerat que no necessiten l'ajuda i han preferit renunciar-hi en benefici de la resta de comerços".

Aquesta acció de dinamització del comerç tindrà lloc del 19 de desembre al 5 de gener, per promoure les compres durant la campanya de Nadal i Reis. Els premiats podran utilitzar els seus descomptes fins al 31 de gener.

Vals de descompte per al personal de l'Ajuntament

Als 18.000 euros d'inversió de la campanya "Rasca i guanya", cal sumar-hi els 12.000 que el consistori repartirà entre la plantilla laboral de l'Ajuntament, a través d'uns vals de descompte per bescanviar al comerç local. Aquesta acció segueix el mateix objectiu que té la campanya "Rasca i Guanya", la recuperació econòmica del teixit comercial de la Pobla de Segur, segons han indicat des del consistori. Aquesta inversió prové de la partida pressupostària prevista en lots de Nadal i de la quantitat econòmica que els regidors van deixar de cobrar per assistir als plens municipals durant la crisi del coronavirus, tal com ells mateixos van aprovar en un ple del mes de maig.