La Pobla de Segur disposarà d'una nova biblioteca a peu de carrer

La Pobla de Segur disposarà a finals d'aquest mandat d'una nova biblioteca municipal, situada a peu de carrer. Actualment, l'equipament es troba en un primer pis i amb les obres previstes s'ubicarà on actualment hi ha la sala Maria Janer i el telecentre, a l'avinguda de Catalunya. Per sufragar part de les obres, el consistori ha rebut una ajuda de 125.000 euros de la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis.

Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde del municipi, Marc Baró, l'objectiu d'aquesta acció és "fer que l'equipament sigui més visible i aprofitar que estem augmentant usuaris per tal que el tinguin més a mà". A més, les obres també permetran que la biblioteca "sigui més gran i més pròxima a la ciutadania".

La Generalitat atorgarà els diners l'any 2023, tot i que l'Ajuntament presentarà al·legacions per tal d'intentar tenir-los abans. A banda d'aquest projecte, la Generalitat també ha acceptat subvencionar-ne tres més a través del PUOSC. Concretament, donarà 125.000 euros més per fer diverses actuacions a l'escorxador per adaptar-lo a la normativa, així com per posar un ascensor al Molí de l'Oli i climatitzar la Casa Mauri.

També ha atorgat una ajuda de gairebé 57.000 euros per millorar la mobilitat de l'avinguda Pirineus. Baró ha explicat que, en aquest cas, l'objectiu és "fer que l'avinguda sigui realment de doble sentit, ja que ara hi ha molts trams on costa que dos vehicles es puguin creuar". Així doncs, es faran unes entrades per millorar l'aparcament i s'ampliarà la calçada als trams més estrets. Finalment, el consistori també rebrà, en aquest cas ja el 2024, 63.000 euros per canviar les lluminàries a diferents carrers de la zona nord del nucli.