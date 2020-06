La Pobla de Segur suspèn el festival Vianda d'enguany i opta per celebrar-lo el 2021

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha decidit suspendre el festival Vianda, Festival Gastronòmic de Muntanya, que s'havia de celebrar enguany per primer cop. Tal com han explicat des del consistori, la decisió ha estat motivada per la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19, així com per la incertesa pel futur més proper. Tot plegat, remarquen, ha provocat que l'Ajuntament hagi hagut de replantejar les activitats programades per als pròxims mesos i que les prioritats en la distribució dels recursos del Consistori s'hagin vist alterades.

En aquest marc, el Vianda -inicialment previst pel maig de 2020 però que ja havia estat ajornat al setembre d'enguany- ha tornat a posposar-se, en principi fins a l'1 de maig de 2021, sempre que la situació sanitària ho permeti. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Mia Tirbió, ha manifestat que "en el context en què ens trobem, l'Ajuntament ha decidit suspendre l'edició d'enguany, que era la primera, i plantejar-nos un festival potent i atractiu tan aviat com les condicions ho permetin".

Vianda, han indicat, "vol ser un esdeveniment de referència en el calendari pirinenc, i servir d' impuls i consolidació del sector primari i l'agroalimentari del municipi i de la comarca". En ser la primera edició, l'Ajuntament considera del tot necessari que les condicions siguin les òptimes, i poder garantir la seguretat sanitària i de mobilitat.

El festival s'havia de celebrar al nucli antic de la Pobla, i el programa incloïa un Mercat de Viandes, on estava prevista la participació de la major part de productors agroalimentaris i agents culturals de la Pobla de Segur i el Pallars Jussà, i un dinar popular a l'Espai Brasa. També oferia música folk amb grups pirinencs, cercavila i teatre de carrer, demostració de xollada d'ovelles, espectacles de màgia i teatre per a tots els públics, tallers participatius, demostracions de cuina en directe, sessions divulgatives, una taula rodona amb nutricionistes i cuiners de reconegut prestigi, maridatges entre productes locals guiats pels mateixos elaboradors i exposicions, entre altres.