La Pobla de Segur habilitarà un nou Centre de dia adaptat a la situació de pandèmia

L'Ajuntament de la Pobla de Segur traslladarà el servei del Centre de dia a unes noves instal·lacions, ubicades fora de la Residència Municipal Nostra Senyora de Ribera. Així ho ha donat a conèixer el consistori, que ha explicat que la mesura es pren per precaució i per minimitzar els contactes entre els usuaris del Centre de dia i els de la residència, tenint en compte l'actual context de pandèmia. De fet, la situació sanitària va obligar, el passat mes març, a tancar provisionalment el servei i l'objectiu és poder reobrir-lo com més aviat millor però en un altre indret.



El nou Centre de dia podrà acollir diàriament uns 30 padrins i padrines i es traslladarà on ara hi ha l'espai de la ludoteca municipal, al carrer Ceferí Rocafort. Aquesta decisió s'ha pres sis mesos després d'aturar el servei i tenint en compte les mesures sanitàries que hauran de seguir les residències durant els pròxims mesos . L'alcalde de la Pobla, Marc Baró, explica que "amb la situació actual hem vist que no podem tenir aquests dos serveis junts, perquè els usuaris del centre de dia no poden estar amb els residents, així que hem decidit traslladar el servei a l'espai que fins ara era la ludoteca, ja que és l'únic equipament que ens ofereix la possibilitat de fer el canvi amb poca inversió i poc temps".



De moment no hi ha data concreta d'obertura del servei perquè encara s'hi han de dur a terme algunes obres d'adequació. Així, caldrà construir unes dutxes adaptades, una sala de fisioteràpia i una zona de vestidors, també dita zona bruta, per a treballadors i usuaris, és a dir, un espai a l'entrada que permeti que les persones que entren al centre de dia primer es canviïn per així evitar contaminar l'espai. La posada en marxa d'aquest espai no depèn només de les obres, sinó que caldrà esperar també els tràmits de la Generalitat per fer el canvi d'ubicació del servei. En aquest sentit, Baró ha remarcat que "estem treballant perquè la reobertura sigui com més aviat millor perquè som conscients que pels usuaris és un servei essencial i que ja fa sis mesos que no en poden gaudir".



El servei s'havia traslladat a la residència el passat 2014, després que la Generalitat mostrés la intenció de tancar el que hi havia al Casal d'avis, i oferia un total de 20 places. Amb el nou equipament, s'ampliarà el nombre de places a 30, 15 de les quals de la Generalitat de Catalunya i 15 més de titularitat municipal. Com que amb la situació actual només es podrà oferir el 50% de l'aforament, l'augment d'aquestes 10 places permetrà acollir la totalitat d'usuaris que hi havia abans del tancament del servei. El cost de l ´ ús del Centre de dia durant una jornada laborable completa és de 28,06 euros i mig dia costa 16,64 euros. Aquestes tarifes corresponen a les places de titularitat municipal. El nou Centre de dia oferirà servei de dilluns a diumenge de 8.00h a 20.00h dels 365 dies de l'any i comptarà amb els mateixos professionals i serveis que el que estava situat a la residència.