La Pobla de Segur farà una millora global al voltant del poliesportiu

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha aprovat inicialment el projecte de millora de l'entorn del poliesportiu i de l'inici del parc dels Raiers. Tal com han indicat des del consistori, el projecte té com a principals objectius millorar la seguretat dels vianants, l'accessibilitat a les grades del pavelló i el drenatge del nivell inferior de l'equipament. També es vol fer l'inici de l'accés de vianants al parc dels Raiers i dotar l'entorn de places d'aparcament.

El projecte urbanitzarà i adequarà una zona de 2.700 metres quadrats amb diferents tipus de paviments i enjardinaments i preveu un cost d'execució de 288.999 euros. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat que "amb aquesta millora es dota el municipi de més espai verd, se'n millora la circulació i s'habilita una zona més còmoda per passejar". Les obres de millora comptaran amb la subvenció d'un 75% de l'import en el marc del projecte Pla de Barris.

Els treballs tindran com a principals actuacions la creació d'un espai verd de 4 metres d'amplada que separarà físicament la vorera de la carretera N-260, cosa que en millorarà la seguretat per als vianants i, alhora, generarà espais d'ombra al nou trajecte. També es preveu pavimentar l'espai exterior del pavelló, crear unes grades exteriors i millorar-ne els problemes de drenatge per convertir-lo així en espai a l'aire lliure per a la realització d'actes municipals. Des de l'Ajuntament han afegit que "amb aquestes actuacions, que es licitaran pròximament, es millora sobretot la comoditat dels vianants i usuaris de l'equipament i s'aconsegueix un espai més agradable per a totes les persones que hi transcorrin".