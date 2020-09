La Pobla de Segur destina els diners recaptats amb la taxa turística a regalar 25 caps de setmana al municipi

L'Ajuntament de la Pobla de Segur sortejarà 25 estades de cap de setmana per a dues persones en el marc d'una acció dissenyada per l'Àrea de Turisme del consistori amb l'objectiu de reforçar la campanya de tardor-hivern en aquest municipi del Pallars Jussà i afavorir el consum dels productors locals. Tal com han explicat des de l'Ajuntament, el sorteig dels paquets turístics es farà a través d'un concurs a la xarxa social Instagram i els premiats gaudiran gratuïtament de l'allotjament d'una nit, dos àpats i una activitat a realitzar al territori.

El concurs, sota el lema 'Regala't Pobla!', es realitzarà entre els dies 21 i 30 de setembre. Per participar-hi, caldrà fer-se seguidor del compte d'Instagram del consistori (@ajlapobladesegur), fer m'agrada a la publicació, realitzar un comentari sobre les raons per les quals es vol visitar la Pobla i etiquetar dues persones. Entre tots els participants es farà el sorteig dels 25 paquets turístics. Les parelles afortunades, que poden augmentar les seves possibilitats de guanyar compartint el sorteig en els seus perfils digitals personals, podran decidir la data en què volen gaudir dels dos dies de l'estada, que haurà de ser abans del 31 de desembre d'enguany.

El regidor de Turisme de la Pobla de Segur, Josep Maria Tirbió, ha destacat que "amb aquesta acció volem ajudar al teixit econòmic del municipi a pal·liar part dels efectes negatius que ha tingut la pandèmia del covid-19, i ho fem reinvertint en aquesta promoció els 6.397,30 euros que l'Ajuntament va ingressar l'any 2019 per la taxa turística". Tirbió ha assegurat que "d'aquesta manera revertim al sector uns diners que ells mateixos van generar i que ara han de ser més útils que mai per reactivar comerços i establiments turístics i d'hostaleria".