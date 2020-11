Pocs casos fan passar l'Alta Ribagorça de risc molt baix a risc molt alt en una setmana

L' Alta Ribagorça ha passat en menys d'una setmana de tenir un risc de rebrot de covid-19 gairebé inexistent i una velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) molt baix a registrar uns índexs de risc molt alts. Els experts assenyalen que en zones amb baixa densitat de població, pocs casos fan pujar molt els índexs de perill, i això és el que ha passat a l'Alta Ribagorça.

La setmana passada va arribar a un risc de 12, és a dir pràcticament inexistent, mentre que l'Rt es va arribar a situar en 0,14. Recordem que si aquesta taxa està per sobre d'1, vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota, es considera que el virus retrocedeix. Els últims dies, però, s'han anat detectant nous casos al municipi del Pont de Suert, fins a arribar a un total de 19 positius actius a hores d'ara, i això ha fet que el risc sigui actualment de 405 mentre que l'Rt se situa en 2.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran la situació es manté amb unes xifres força elevades i sense canvis molt destacables respecte al dia anterior. El risc més alt segueix sent el de Cerdanya, que ha passat de 1.315 a 1.398, mentre que l'Rt s'ha mantingut gairebé igual, passant d'1,79 a 1,80. Segons l'Hospital de Cerdanya, ara mateix hi ha 8 persones ingressades per covid-19. A l' Alt Urgell, el risc ha passat de 827 a 841, mentre que l'Rt s'ha mantingut en 1,40. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 14 persones ingressades per covid-19.

La situació millora lleugerament al Pallars Sobirà, on el risc passa de 903 a 772, tot i seguir en xifres molt altes, i on l'Rt baixa d'1,14 a 1,04 i comença a apropar-se de nou a la barrera de l'1. Pel que fa a les persones hospitalitzades per covid-19, segons Salut ara mateix n'hi ha 7 d'aquesta comarca. A l' Aran les xifres també milloren lleugerament, amb un risc que baixa de 786 a 669 i una Rt que cau de 2,11 a 1,70. Ara mateix, i també segons Salut, hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

Finalment, la comarca que està en una millor situació és el Pallars Jussà, on en les últimes hores el risc ha baixat de 66 a 48 -mantenint-se així en moderat- i on l'Rt ha caigut de 0,50 a 0,45. Aquesta continua sent l'única comarca de Catalunya que no es troba en risc alt o molt alt. Segons Salut hi ha una persona del Pallars Jussà hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot creixi lleugerament, de 694 a 702 i que l'Rt caigui d'1,36 a 1,35. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han detectat 18 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 2.215.