Polítics i empresaris pirinencs demanen que es permeti l'esquí escolar

La negativa del Departament d'Educació de permetre l'inici del programa Esport Blanc Escolar, contradient el que havia anunciat unes hores abans la Secretaria General de l'Esport, ha generat diverses crítiques al Pirineu. Han estat diversos els representants polítics, socials i econòmics que han mostrat el seu disgust amb la decisió.

Davant d'aquest canvi d'última hora, des de Tot Nòrdic, l'entitat que agrupa les set estacions d'esquí nòrdic de Catalunya, han demanat a la Generalitat "que les decisions que es prenguin siguin sòlides i consistents, sempre que la situació sanitària no motivi la modificació de les mateixes". Per la seva banda, des d'Empresariat Cerdanya i les associacions d'Hotels i Allotjaments Turístics, Bars i Restaurants de Cerdanya; Cuina Pirinenca, Comerç de Puigcerdà i el Grup d'Activitats Turístiques de Cerdanya han plantejat demanar que es garanteixi la mobilitat per a les activitats esportives i de lleure de les escoles de Catalunya, i que a més es recuperi la fórmula de confinaments quirúrgics des de les 6h del dilluns a les 22h del dijous i de les 22h del dijous a les 6h del dilluns, permetent la permeabilitat entre comarques.

Així li ho han transmès a l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, en una reunió mantinguda aquest dissabte a la tarda. En la trobada, Empresariat Cerdanya i totes les associacions i empreses que en formen part s'han adherit al manifest aprovat el 14 de gener per alcaldes i alcaldesses i presidents i presidentes dels consells comarcals del Pirineu i el Conselh Generau d'Aran, on es demanava, entre altres, un tracte específic per al Pirineu en les mesures restrictives que adopta el PROCICAT.

També han expressat el seu malestar l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que a través de les xarxes socials ha lamentat que "ara resulta que per Educació és més segur estar tots els alumnes tot el dia a una aula on no controles la ventilació perquè no tens mesuradors de CO2 que practicant esport a l'aire lliure amb el grup bombolla i sense aglomeracions. Aquest any, esport blanc escolar més que mai!", i ha afegit que aquesta és "una nova decisió presa des dels despatxos de Barcelona sense tenir en compte la realitat del Pirineu. No anem bé. El país és plural i fins que a Barcelona no ho entenguin no farem res, no com a territori, com a país...". Per la seva banda, l'alcalde de Rialp Gerard Sabarich, ha assenyalat que "això és un festival. Que arribi la vacuna aviat o que posin gent seria a pendre decisions. Quina pena de govern".