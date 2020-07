Abocament de gasòil en arriu Garona

Des de primera hora del matí d'aguest dimenge, efectius de Pompièrs-Emergéncies i treballadors de les depuradores i Endesa han treballat per a limitar l'impacte d'un abocament accidentau de gasòil en arriu Garona. Un establiment hoteler del poble d'Arties ha abocat, de forma accidental, gasoil als col·lectors del desguàs, causant un abocament al riu Garona. A causa d'aquest accident, des de les 09.00 es retenen a la depuradora d'Arties entre 10.000 e 20.000 litres de gasoil, segons han calculat els tècnics de la depuradora.

Pompièrs-Emergéncies, que ha destinat una dotació de 10 efectius i 5 vehicles a aquesta emergència, ha realitzat el transvasament de tot aquest producte contaminant en recipients facilitats per les empreses Barba i Hormaran S.A, perquè després una empresa especialitzada pugui processar-lo correctament. Per a netejar per complet l'aigua afectada, aquesta s'ha desviat des de Bossòst a través d'un canal a la presa de Torán on s'ha retingut el gasoil i, gràcies a una embarcació facilitada per Deportur, s'han retirat tots els residus.

També s'han advertit a les autoritats franceses, tot i que l'abocament no ha arribat a les aigües del país veí. El govern del Conselh Generau d’Aran vol agrair l'esforç de Pompièrs-Emergéncies i dels treballadors de les depuradores i d'Endesa, així com la col·laboració de les empreses Barba, Hormaran i Deportur. Els Mòssos d’Esquadra han obert diligències per a investigar els fets.