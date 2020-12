Pompièrs-Emergéncies celèbren Santa Barbara en tot adaptar-se as mesures de seguretat vigentes

Eth còs de Pompièrs-Emergéncies deth Conselh Generau d’Aran a auut de celebrar aguest diuendres, 4 de deseme, era hèsta dera sua patrona, Santa Barbara, sense es actes tradicionaus, en tot respectar es mesures establides pes autoritats competentes pr’amor dera pandemia. Er unic acte que s’a mantengut ei era tradicionau missa ena Glèisa de Santa Maria de Mijaran, dempús dera quau era sindica d’Aran, Maria Vergés, a dedicat ues paraules ath còs de Pompièrs-Emergéncies, en tot arregraïr-les eth sòn trabalh e dedicacion “pendent aguesti mesi, que cònste que non an estat facils, totun, pensi qu’auem demostrat que coma país compdam damb un sistèma sanitari e d’atencion as emergéncies professionau, eficaç e propèr que mos a permetut afrontar aguesta situacion damb fòrça dignitat e garanties”.

Pendent eth sòn discors, era síndica d’Aran a destacat que: “eth còs de Pompièrs d’Aran a representat tostemp un exemple d’entrèga e de compromís damb eth país e damb era sua gent” e a hijut que: “es Pompièrs e Pompières d’Aran representen aguesti valors e tanben son ua des cares visibles dera nòsta institucion, deth Conselh Generau d’Aran, ua representacion qu’an mantengut tostemp damb era dignitat e respècte qu’era institucion e era ciutadania meriten”.

En sòn discors, Vergés a volut manar un messatge d’igualtat e a rebrembat qu’encara i a un gran rèpte per arténher, eth dera incorporacion de mès hemnes ath còs de Pompièrs-Emergéncies. En aguest sens a afirmat que: “me cònste que dejà i a hemnes qu’an començat a daurir camin, un camin que sai que fòrça viatges non a estat facil e per aquerò aué, en aguest dia de Santa Barbara, voi, coma sindica d’Aran, dar-les es gràcies a eres, as qu’auetz dat eth pas, peth coratge e determinacion que demostratz e perque mos representatz a totes es autes” e a manifestat que: “eth govèrn d’Aran ei e serà ath vòste costat e trabalharà, e aguest ei eth mèn compromís, entà qu’eres siguen es prumères de fòrça d’autes qu’an d’arribar, perque coma país, coma institucion e coma govèrn non mos podem perméter eth luxe de dar era esquia a qui represente eth 50% dera nòsta societat”.