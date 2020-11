El Pont de Suert ultima una actuació de millora a la part nord de la població

L' Ajuntament del Pont de Suert es troba en ple procés de millora de la part nord de la població a través de dues actuacions al costat de l' avinguda Victoriano Muñoz, el tram urbà de l'N-230. D'una banda està duent a terme la millora al tram oest de la vorera, entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i la plaça on hi ha l'edifici antic de la Confraria de Sant Sebastià. L'actuació té un cost de 40.000 euros i, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha permès refer del tot la vorera i ara només falta col·locar-hi l'arbrat i el mobiliari urbà.

Troguet ha explicat que "era una zona pràcticament intransitable a causa del mal estat de la vorera i amb molts arbres morts". Això, ha afegit, "dificultava molt el pas de gent gran o de persones amb cadira de rodes i, a més, oferia una molt mala imatge, de molt abandonament". Una imatge que, per a molts, era el primer que veien quan entraven al Pont de Suert des del nord.

Justament on acaba la millora d'aquest tram de vorera és on es farà l'altra actuació per endreçar aquesta part nord del nucli. Pròximament s'enderrocarà l'edifici antic de la Confraria de Sant Sebastià, de manera que es crearà una gran plaça a la vora oest de l'avinguda principal, que tindrà un doble objectiu. D'una banda, es crearan noves places d'aparcament a la zona fins a assolir-ne una setantena i, de l'altra, permetrà crear un mirador sobre la Noguera Ribagorçana i el barri d'Aragó.

Per dur a terme aquesta darrera obra, l'Ajuntament disposava d'una ajuda de 40.000 euros de la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Tot i això, el seu atorgament no està previst fins al 2024 i l'Ajuntament ha decidit optar a una altra ajuda, en aquest cas de la Diputació de Lleida, per intentar accelerar les obres.