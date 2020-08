260x366 El Pont de Suert també suspèn la Festa Major El Pont de Suert també suspèn la Festa Major

El Pont de Suert s'ha sumat a la llista de capitals i altres poblacions de l'Alt Pirineu i Aran, com Puigcerdà, Vielha e Mijaran, Sort, Bellver, Llívia, Salàs de Pallars o Gerri de la Sal, entre molts d'altres, que han optat per suspendre la Festa Major d'enguany per culpa de la pandèmia de covid-19. L'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha emès un comunicat explicant-ho, tot deixant clar que "no ha estat una decisió fàcil".

La capital de l'Alta Ribagorça celebra cada any la seva Festa Major a principis d'agost i, fins a última hora, tant l'Ajuntament com la Comissió de Festes han estat treballant perquè pogués fer-se. Tot i això, Troguet ha explicat que "per sentit comú, per prudència i per la seguretat de tots hem cregut que suspendre-la era el millor que podíem fer per tal d'evitar riscos innecessaris i per vetllar per la salut de tots i totes els pontarrins i pontarrines, i de tots els que ens visiten".

Tot i aquesta suspensió, des del consistori i la comissió sí que han volgut organitzar un acte simbòlic. Així, aquest pròxim dissabte a les 22:30h tindrà lloc un espectacle de focs artificials, a càrrec de la Colla de Diables i Diablesses del Pont de Suert.

Poques festes majors i totes amb limitacions

Tot i que han estat moltes les poblacions pirinenques que han optat per suspendre la Festa Major, també n'hi ha hagut alguna que l'ha celebrada, o que té previst fer-ho, tot i que en un format molt diferent del que és habitual. És el cas de la Pobla de Segur, Oliana o Llavorsí, que ja l'han fet, Rialp, que la farà a mitjans d'agost, o la Seu d'Urgell, que la celebrarà a finals de mes. Totes elles, però, han vist dràsticament reduït el programa d'actes i només han pogut programar aquelles activitats on es pot garantir la distància social entre persones.