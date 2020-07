Possible cas de covid-19 a l'Ajuntament de Tremp

Un treballador de les oficines de l'Ajuntament de Tremp ha donat positiu a un test de coronavirus. Tal com ha donat a conèixer el mateix consistori, a l'espera de confirmar aquest resultat en el test definitiu, i per garantir la seguretat sanitària dels treballadors i usuaris, l'equip de govern ha pres la determinació de suspendre temporalment l'atenció presencial a l'Ajuntament.

El consistori també ha deixat clar que estan seguint els protocols i recomanacions del Departament de Salut en casos com aquests. A més, ha volgut fer una crida a la calma i ha demanat que es faci un bon ús de la informació per no generar rumors.

Mentre duri aquesta suspensió dels tràmits presencials, qualsevol gestió amb l'Ajuntament es podrà fer a través del telèfon 973650005 o de forma telemàtica a través del web municipal.