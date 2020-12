Premien la cervesa d'oliva del Pallars Jussà

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet públiques aquest dimarts les candidatures guanyadores dels premis PITA en les seves diferents modalitats corresponents a l'any 2020. Enguany, s'ha presentat un total de 20 iniciatives que han estat valorades per un jurat presidit pel director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, i constituït per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Lleida (UdL), de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del DARP, i pel mateix Departament.

La guanyadora en la modalitat agroindústria ha estat Erm del Pallars Productions S.L.U. – Oliba Green Beer, per l'elaboració de la primera cervesa verda d'oliva del món feta amb set varietats autòctones d'olives del Pallars Jussà. Tal com han explicat des del DARP, Erm de Pallars elabora una cervesa que incorpora atributs de l'oliva com l'aroma, el sabor, i el color, aconseguint barrejar dos elements indissolubles com l'oli i l'aigua. La innovació prové de l'obtenció d'un extracte d'oliva amb què s'aconsegueix aportar aroma, sabor, i color, i que el producte quedi totalment homogeni. Això ha estat possible mitjançant un procés de maceració seguint la tècnica biodinàmica exaltant els atributs positius de les olives.

Oliba Green Beer s'ha elaborat seguint l'estil Bohemian Pilsner originari de la República Txeca, utilitzant malts pils d'alta qualitat i llúpols txecs com el saaz per a oferir un producte amb un 5% d'alcohol, refrescant i suau. Tot i el seu estil txec, es tracta d'una beguda d'inspiració mediterrània creada al cor de la vall de Barcedana. D'aquí neix el concepte de 'La beguda mediterrània dels Pirineus', que sorgeix observant la distribució del cultiu d'oliveres de Catalunya, que va des del peu de la muntanya fins a la costa mediterrània, construint una tradició gastronòmica, paisatgística, i cultural centenària.

En la modalitat empresa agrària, la guanyadora ha estat Origen Rural-Ous Ecològics Montsoliu, per la implementació d'un sistema de traçabilitat 'Blockchain' per a garantir l'origen ecològic dels ous. Finalment, en la modalitat Jove Emprenedor Innovador el PITA se l'ha endut Arnau Vilaseca, de Cal Palà, pel maneig en la producció de conills sense l'ús d'antibiòtics.