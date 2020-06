Premis a l'emprenedoria i a la recerca sobre l'economia social

L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran, els centres de secundària dels Pallars i els Serveis Educatius han atorgat dos premis a l'emprenedoria i un al millor treball de recerca sobre l'economia social i el cooperativisme. Tal com ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Pallars Jussà en un comunicat, el premi a l'emprenedoria s'engloba dins el concurs de fotografia digital per Instagram en el marc del projecte "Pallars, Educar i Emprendre", des del qual es fomenta l'esperit emprenedor així com diferents actituds associades al treball cooperatiu. Una fotografia de Miquel Casas, del col·legi Maria Immaculada, i una altra de Penda Sanneh, de l'Institut de Tremp, que representen la responsabilitat, la superació de reptes, la creativitat i sobretot la iniciativa n'han estat les guanyadores.

Paral·lelament, també s'ha atorgat el premi al millor treball recerca de batxillerat d'economia social a l'Alt Pirineu i Aran a Núria Santos de l'Institut de Tremp, que ha realitzat un estudi comparatiu entre dues empreses del mateix sector però amb diferent estructura organitzativa -concretament una Societat Anònima i una empresa del món cooperatiu- per tal d'analitzar-ne el seu funcionament, estructura i valors, entre altres.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha comentat que "és un orgull comptar amb talent jove al territori amb ganes d'incentivar projectes en el camp de l'economia social i solidària en un futur i alhora promoure els valors d'aquestes empreses en l'àmbit educatiu".