Preocupació a l'Aran per l'allargament del confinament perimetral de Catalunya

La possibilitat que el confinament perimetral de Catalunya s'allargui fins ben entrat el gener, tal com consta a l'esborrany del pla d'obertura de la Generalitat filtrat aquest dimarts, preocupa força a alguns territoris pirinencs fronterers i força depenents del turisme de fora del territori català, com l'Aran. En aquest sentit, la síndica d'Aran, Maria Vergés, acompanyada pels consellers d'Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano i Josep Canut, s'ha reunit d'urgència aquest dimarts amb responsables del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran i de Baqueira Beret per valorar l'esborrany del pla d'obertura progressiva d'activitats a causa del covid-19.

Vergés ha indicat que "des del Conselh Generau d'Aran lamentem la falta d'interlocució amb la Generalitat de Catalunya en aquest assumpte, ja que el govern aranès no ha estat tingut en compte a l'hora de valorar l'impacte de les mesures que es proposen en aquest esborrany". A més, ha afegit que "malgrat comprendre que la prioritat ha de ser la sanitat, estem molt preocupats perquè el pla elaborat per la Generalitat no contempla l'aixecament de la restricció d'entrada i sortida de Catalunya en cap dels quatre trams d'obertura previstos". En aquest sentit, ha remarcat que "en cas de confirmar-se, aquesta decisió afectaria molt negativament l'economia de la Val d'Aran que, en la seva majoria, es basa en el sector turístic i de serveis, que porten temps adequant els seus negocis a l'actual situació epidemiològica".

Cal recordar que el Conselh Generau d'Aran va constituir una taula de treball amb el sector, formada per representants de l'hostaleria i Baqueira Beret, que ha estat treballant durant els últims mesos per a coordinar tots els protocols i accions necessàries entre els àmbits sanitaris i turistic-econòmics.

En aquest sentit, el conseller Serrano ha volgut manifestar que "el govern del Conselh Generau d'Aran brinda tot el seu suport al sector turístic aranès, que ha dut a terme una gran feina per a adaptar els serveis que s'ofereixen durant l'hivern a les mesures establertes per les autoritats competents per a fer front a la situació actual".