Preocupació al Pirineu pel possible confinament total de Barcelona

El possible confinament total de l'Àrea Metropolitana de Barcelona preocupa força al sector turístic del Pirineu. De moment, la Generalitat només recomana als seus habitants que no surtin de casa si no és estrictament necessari ni vagin a les segones residències, però es tem que si la situació segueix empitjorant les mesures puguin ser encara més dràstiques. De moment, aquesta primera mesura ja ha provocat alguna cancel·lació hotelera a l'Alt Pirineu i Aran, tot i que, ara per ara, zones com Cerdanya no han notat cap allau d'anul·lacions.

En aquest sentit, la portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya, Núria Vidal, ha assegurat a l'Ara Pirineus que "ja s'està notant una mica, però la veritat és que encara poquet". Ha apuntat que, de moment, la mesura no ha tingut gaire afectació aquest cap de setmana. Si bé és cert que un hotel de la comarca sí que ha tingut més cancel·lacions, ja que treballa amb clients de la tercera edat, la resta no ho ha notat.

Tot i això, el sector està a l'expectativa i viu amb preocupació un possible tancament total de l'Àrea Metropolitana. "Fins ara teníem bones perspectives per al mes d'agost, però no ens atrevim a fer pronòstics perquè tot pot canviar molt ràpidament. Aquest any és una loteria", ha afegit Vidal. La portaveu de l'associació també ha destacat que "tots hem flexibilitzat al màxim les condicions", per tal d'anar-se adaptant a les necessitats de cada moment.

Bars i restaurants van treballant

Qui de moment tampoc ha notat gaire les mesures anunciades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona és el sector de la restauració de la comarca. Des de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, la seva presidenta, Nati Bové, assegura que "de moment, la veritat és que hi ha molta gent a la comarca i anem treballant, sobretot els caps de setmana". Bové assegura que ja hi ha força segons residents i això els està ajudant a aguantar. En aquest sentit, assegura que "alguns clients que són segons residents ja ens han dit que, si confinen totalment Barcelona, ells no pensen tornar sinó que es quedaran aquí dalt". També destaca que "molta gent ha preferit venir a passar les vacances a la muntanya, ja que ens veuen com una destinació segura i sense aglomeracions, i esperem que això no es torci".

Per tot plegat, Bové assegura que des del sector estan a l'expectativa del que pugui passar i confien que, com a mínim, no hi hagi un altre confinament també a l'Alt Pirineu i Aran que els obligui a tancar els seus establiments. "Hem fet molta feina per adaptar-nos a les mesures de seguretat, tots els nostres establiments són espais segurs i un altre tancament seria la ruïna total després de tres mesos sense poder facturar", alerta.

A l'Alt Urgell, mentrestant, les cases de turisme rural asseguren que han patit més pel confiament del Segrià que, de moment, per les mesures anunciades a l'Àrea Metropolitana. En aquest sentit, el president de l'Associació de Turisme Rural de l'Alt Urgell, Josep Maria Troguet, explica que des que es va confinar el Segrià han tingut moltes cancel·lacions, "perquè hi ha molta confusió entre Lleida ciutat i la província de Lleida, i hi ha gent que per més que li expliquis, no ho entén". Així, assegura que han notat força cancel·lacions de clients de Madrid o Andalusia, que han tingut por en veure que anaven a un allotjament situat a la província de Lleida.

Pel que fa a la situació de Barcelona, Troguet assegura que de moment no s'està notant gaire, si bé és cert que, al seu allotjament mateix, una parella de Barcelona ha marxat abans d'hora per por a no poder tornar si les mesures s'endureixen. Troguet, però, ha destacat que, si es confina totalment l'Àrea Metropolitana, serà un cop molt dur per a ells, ja que d'allà surten el 50% dels clients, als quals cal sumar-hi els de Lleida ciutat, que també són un mercat important i tampoc es poden desplaçar.

Hotels tancats si es confina totalment Barcelona

A l'altra banda del Cantó, l'hoteler pallarès i president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, es mostra molt preocupat per la situació. Assegura que en aquesta part del Pirineu les mesures anunciades a l'àrea metropolitana sí que s'estan notant ja i alguns establiments de la zona "han rebut les primeres cancel·lacions just després que la Generalitat fes l'anunci".

Tot i que, de moment, només es recomana als habitants de l'Àrea Metropolitana no sortir de casa si no és imprescindible i, per tant, encara no és una prohibició, Castellarnau assegura que " la gent està preocupada, té por i està anul·lant". També ha destacat que l'Àrea Metropolitana i Lleida ciutat són l'origen de la majoria de clients d'aquesta part del Pirineu i ha assegurat que si després del tancament del Segrià confinen 2,7 milions de persones a la zona de Barcelona, molts establiments es poden veure empesos a tancar en ple estiu, ja que creu que no podran cobrir ni les despeses.

Castellarnau també ha lamentat que, a diferència del que va passar quan es va decretar l'estat d'alarma, ara el govern no es fa càrrec de les compensacions econòmiques derivades d'un possible tancament per força major. En aquest sentit, ha demanat que s'aclareixi si es podran mantenir els ERTO si la situació va a pitjor.