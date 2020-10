Presenten quatre expedients per instal·lar plaques solars al Pallars Jussà

El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, ha informat aquest dimecres, al Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, que actualment hi ha quatre expedients presentats per instal·lar plaques solars a la comarca. En total sumen unes 22 hectàrees. El més gran s'ha projectat al terme de Tremp amb una superfície d'11,6 hectàrees i els tres restants ronden entre 1,5 i les 3 hectàrees. Un dels projectes de Talarn, de més de 2 hectàrees, ja ha estat aprovat definitivament i un dels de Tremp està aprovat provisionalment. Pel que fa al projecte més gros (11,6 hectàrees a Tremp) i un altre d'encara no una hectàrea es troben en fase d'iniciar els tràmits.

El Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, reunit dimecres, ha abordat la instal·lació de plaques solars a la comarca i, després d'un debat intens, ha decidit no adherir-se al manifest de la plataforma 'Salvem lo Pallars', perquè no hi ha una opinió unànime del conjunt d'alcaldes. Recordem que aquesta plataforma s'ha creat després que apareguessin informacions que parlen d'una macroinstal·lació de fins a 700 hectàrees de plaques solars.

El president del Consell d'Alcaldes, Jordi Navarra, ha explicat que tots els representants locals s'han mostrat contraris a la instal·lació de macroprojectes de plaques solars però que alguns dels alcaldes sí que estarien a favor d'acollir al seu municipi petites instal·lacions fotovoltaiques.