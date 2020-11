Aquest dilluns ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió d'Usuaris i Promotors de la línia Lleida-La Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest òrgan, que es va constituir el passat dijous 12 de novembre en el marc de la Comissió de Seguiment de la línia, neix amb l'objectiu de treballar propostes per a la millora del servei de mobilitat en el corredor -que de fet arriba fins a Esterri d'Àneu- ja sigui en el transport ferroviari com en el transport per carretera, atès que la mobilitat en el corredor es gestiona de manera combinada tren i autobús.

A la vegada, aquest òrgan servirà per reforçar els vincles d'FGC amb els grups d'interès del territori i conèixer de primera mà les necessitats de mobilitat dels diferents sectors econòmics, a més de recollir els seus interessos, suggeriments i propostes de millora. La comissió es reunirà dues o tres vegades a l'any i està formada per representants de diferents entitats com Alba Jussà, ALSA, Aspid, les associacions de comerciants d'Isona i de Tremp, l'Associació de Taxistes del Pirineu, la Federació d'Hosteleria de Lleida i Pirineus, IDAPA (a través de la taula de senderisme), els instituts de la Pobla, de Sort i de Tremp, Pallarsactiu, el Patronat del Geoparc Orígens, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, el RACC i la Regió Sanitària de Lleida (pels hospitals de Tremp i Arnau de Vilanova).

La delegada del govern a l'Alt Pirieneu i Aran, Rosa Amorós, ha explicat que l'objectiu és "escoltar les peticions de les entitats, donar-los resposta i, en els casos en què sigui viable, implementar les mesures que demanin". De moment, en aquesta primera reunió, Amorós ha detallat que s'han fet algunes propostes, com ara una de la Fundació Alba Jussà, per tal que el sistema d'informació, quan algun tren va amb retard, sigui comprensible per a persones amb dificultats. A banda, alguna entitat ha indicat que, possiblement, farà arribar altres suggeriments relatius a l'ampliació o canvi de les freqüències.

Amorós també ha indicat que " l'objectiu és que cada vegada hi hagi més gent que utilitzi la línia", de manera que la comissió també vol servir per promocionar-la entre usuaris de serveis turístics -per això a la Comissió hi ha entitats d'aquest àmbit- o entre professionals de la salut que es desplacen habitualment entre Lleida i els Pallars, entre altres.

Des d'FGC, mentrestant, han assenyalat que amb la creació d'aquesta Comissió, la companyia pública "reforça el seu compromís amb les persones, empreses i institucions que tenen interessos amb l'activitat de Ferrocarrils, donant-los veu i mantenint un diàleg permanent, fomentant la participació i donant compte amb transparència del resultat de l'activitat d'FGC". També han indicat que "aquesta voluntat de compromís amb la societat forma part del marc estratègic d'FGC i és un dels eixos vertebradors de l'actual Agenda Estratègica 10/30 i dels principis d'actuació que regeixen en l'organització".