Primeres classes confinades a l'Alt Pirineu i Aran

L'Alt Pirineu i Aran ja té dos centres amb alguna classe confinada per culpa del covid-19. Un d'ells és la llar d'infants Era Cunhèra, de Vielha, on un positiu entre el professorat ha obligat a tancar uns dies la classe de P2 i confinar a 4 mestres i 29 alumnes. A banda de fer-los proves PCR, s'ha contactat amb tots els seus contactes i s'ha desinfectat totalment la llar d'infants.

L'altre centre és la Salle de la Seu d'Urgell, on un membre del professorat ha donat positiu i s'ha confinat una classe d'ESO. Sense donar detalls del centre ni de la classe, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, sí que ha explicat que "aquest fet ha activat el protocol reglamentari previst per aquests casos. Als alumnes se'ls ha recollit la mostra per a la PCR i se'ls ha enviat a casa a fer el confinament". Fàbrega també ha indicat que "ja sabem que això passarà de manera continuada aquest curs; l'important és que es detectin els casos i es faci la quarantena mentre l'alumnat segueix el curs telemàticament. És la manera de tallar les cadenes de contagi. Ens hem d'acostumar a viure amb aquest virus i que no ens paralitzi". L'alcalde ha insistit que "cada dia tindrem casos de nens i d'adults; si li toca a un alumne o un professor caldrà confinar la classe, com la resta dels contactes estrets dels positius. No cal atabalar-se, hi hem de conviure! L'important és que cap alumne d'una altra classe ni professor/a s'ha confinat, fet que ens demostra que els protocols s'han complert a la perfecció".

El risc segueix pujant a Cerdanya

Pel que fa a la situació actual del virus a l'Alt Pirineu i Aran, Cerdanya segueix sent la comarca amb un risc de rebrot i amb una velocitat de contagi (Rt) -la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19- més elevats. En les darreres 24 hores el risc ha passat de 1.952 a 2.052, mentre que l'Rt, tot i que es manté molt alt, ha baixat lleugerament, de 2,15 a 2,11. A l'Hospital de Cerdanya, i segons dades del mateix centre, s'hi mantenen 5 persones hospitalitzades i 1 possible cas pendent de diagnòstic.

A l'Alt Urgell, la situació es manté estable, tot i que en les darreres hores hi ha hagut un lleuger repunt del risc de rebrot, que ha passat de 166,88 a 173,56. L'Rt es manté igual que fa 24 hores, en 1,14. A la Seu d'Urgell, el risc sí que ha baixat, passant de 253 a 243, i l'Rt també s'ha mantingut en 1,14. Al Sant Hospital hi han ingressat dues persones amb covid-19 en les darreres hores.

Al Pallars Sobirà la situació segueix millorant força i en les darreres 24 hores ha passat d'un risc de 55,12 a un de 34,04, mentre que l'Rt ha baixat de 0,40 a 0,33. Al Pallars Jussà, en canvi, el risc ha pujat de 75,81 i a 108,31 i l'Rt ha passat de 0,83 a 1,19. A més, un altre veí d'aquesta comarca ha ingressat a l'Hospital de Tremp, on ara mateix hi ha tres persones a planta amb covid-19.

A l'Alta Ribagorça la situació comença a millorar i en les darreres hores el risc ha passat de 225,53 a 183,90, mentre que l'Rt ha baixat d'1,55 a 1,26. Ara mateix hi ha una persona d'aquesta comarca hospitalitzada per covid-19. Finalment, l'Aran manté un risc alt, però amb pocs canvis respecte a fa 24 hores. Així, el risc ha passat de 213,94 a 214,96 i l'Rt d'1,81 a 2. A l'Espitau Val d'Aran hi ha ara mateix dos ingressats d'aquesta comarca amb covid-19.

Pel que fa al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat de 523 a 566,22 i l'Rt ha passat d'1,61 a 1,67. En les últimes 24 hores s'han detectat 24 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.084 casos.