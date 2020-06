Prop de 200 persones assisteixen a la primera celebració del dia de l'Orgull LGTBQ+ al Pallars

Aquest diumenge ha tingut lloc la primera celebració del dia de l'Orgull LGTBQ+ al Pallars, impulsada pel Col·lectiu Voliaina, de recent creació. Tal com ha donat a conèixer la mateixa entitat, l'acte ha comptat amb uns 200 assistents vinguts d'arreu del Pallars, i ha comptat amb el suport d'alguns col·lectius afins de l'Alt Urgell i de Lleida.

L'acte ha consistit en un vermut-espectacle als jardins de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, que hi ha donat suport a través dels Pressupostos Participatius de Joventut. L'ha conduït l' Esperanceta de Casa Gasia, que ha generat "un ambient distès i festiu, fent riure el públic amb el seu estil picant i divertit". A més, diverses persones, tant del col·lectiu com externes, han participat de l'acte amb intervencions de micro obert, des d'aportacions de caràcter més polític fins a lectures d'estil més literari, passant per una cantada de garrotins.

El moment culminant de l'acte ha estat la lectura del Manifest pel dia de l'Alliberament elaborat pel col·lectiu. S'ha aportat "context històric al dia de l'Alliberament" i s'ha explicitat que "som aquí per dir que existim, al Pallars i arreu, que resistim, i no ens resignarem a amagar-nos, i que volem ser referents, per totes les persones del Pallars que no viuen amb llibertat la seva identitat de gènere i orientació sexual."

Des del col·lectiu han assegurat que "l'èxit de convocatòria ha desbordat les seves previsions més optimistes" i han agraït "l'acollida i l'escalf rebuts per part de molts pallaresos, així com l'ambient festiu, reivindicatiu i participatiu que s'ha viscut durant tot l'acte". De cara al futur es plantegen treballar per consolidar el col·lectiu i dur la seva acció arreu del Pallars.