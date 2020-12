Prop de 250 persones es manifesten a Vielha per reclamar mesures per l'hostaleria

Unes 250 persones s'han manifestat aquest dilluns a la tarda a Vielha per reclamar mesures pel sector de la restauració i l'hoteleria adaptades a la singularitat de cada territori. Sota el lema 'Ens estan arruïnant', els manifestants s'han fet sentir a la rotonda que uneix l'N-230 i la C-28, punt on han tallat el trànsit durant més de dues hores. A la protesta hi havia empresaris de la Val, però també molta gent jove que treballa al sector durant la temporada d'hivern i veu com aquest any la seva continuïtat laboral perilla. Tots, amb estris de treball com paelles, cassoles o tapadores s'han fet sentir. Molts portaven cartells on s'hi podia llegir: 'Es traspassa, per decisió política no sanitària' o 'És traspassa, per abandonament de l'administració'.

Els manifestants, igual que els polítics de la Val ja van reclamar dies enrere, volen recuperar la mobilitat amb França i per això demanen a l'administració un "tracte de favor" igual que ha fet amb l'equiparació d'Andorra amb la comarca de l'Alt Urgell. La convocatòria l'ha fet la plataforma SOS Val d'Aran.

Pel que fa als horaris establerts d'obertura volen que s'adeqüin a les necessitats de cada territori. Xacobe Bartolomé, president del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran, ha explicat que la Val d'Aran el turisme és d'esquí i acaben la jornada tard, de manera que arriben a dinar a l'hora que els obliguen a tancar els establiments. Amb aquestes mesures molts establiments aranesos ja no han obert i els que ho han fet tancaran aviat en comprovar que els clients que reben són molt pocs.

L'alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, ha publicat a les xarxes socials que "està fart, molt trist i molt preocupat" pel "maltractament, menyspreu i discriminació" de la Generalitat cap a la Val d'Aran i la seva hostaleria. Un contundent Serrano ha afirmat que el Govern "soluciona l'economia d'Andorra i menysprea la catalana i la de la Val d'Aran".