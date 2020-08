Prullans posa en marxa un espai de 'coworking' per aprofitar l'auge del teletreball

El teletreball, que s'ha vist potenciat arran del confinament, ha contribuït a fer realitat un projecte de creació d'un espai de 'coworking' a Prullans, un municipi de Cerdanya de poc més de 200 habitants. Tot i que la previsió inicial era tirar-lo endavant enguany, la situació generada pel covid-19 va fer aturar-lo en un primer moment per, posteriorment, accelerar-lo per tenir-lo en marxa a l'estiu. Des de la seva obertura, l'1 de juliol, la sala ha assolit la plena ocupació, que és de gairebé una vintena de places. De fet, l'empresa Cerdanya Ecoresort, que és la que la gestiona, està promovent un tipus de turisme d'estades més llargues on es pugui aprendre a mantenir un estil de vida més saludable i respectuós amb el medi ambient.

De moment, l'espai s'ha fet servir principalment per persones que volien anar de vacances a aquesta zona de la Cerdanya però que no podien "desconnectar del tot de la feina", segons ha explicat el director i gerent de Cerdanya Ecoresort, David Isern, que ha afegit que aquesta fórmula els ha donat l'oportunitat de poder-ho combinar tot. El projecte, però, està captant l'interès de perfils socials diversos, com ara el de parelles joves sense fills o amb nens petits que es plantegen passar una temporada en aquesta comarca pirinenca. Amb aquesta intenció, la idea és promoure l'equipament i l'entorn com una font d'inspiració i creativitat pels professionals que hi desenvolupen la seva feina.

Per la seva banda, la relacions públiques de Cerdanya Ecoresort, Joana Hernández, creu que el lloc de residència influeix en la forma de vida de les persones. A més, ha explicat que ha pogut constatar com, arran de la pandèmia del covid-19, cada cop hi ha més gent de l'àrea metropolitana de Barcelona amb professions liberals i una vida laboral activa que està interessada en traslladar-se a entorns rurals d'aquest tipus, ja que ho veuen com una opció de futur. Per aquest motiu, l'objectiu és aprofitar els elements naturals d'aquesta zona, com són el paisatge i la qualitat del seu aire, per dur a terme diferents activitats que es puguin combinar amb la jornada laboral.

El programa, anomenat Vital Cerdanya, preveu que els seus usuaris puguin gaudir d'excursions de meditació guiades, tenir el seu propi hort o fer de voluntaris en una finca que es regeix sota els principis de la permacultura, estar acompanyat per un assessorament de coaching o tenir accés a productes locals i ecològics de la comarca, entre d'altres. En aquest sentit, també es vol captar aquelles persones que es dediquen a treballar des de diferents llocs del món per així poder gaudir de les experiències que els hi aporten cadascun dels territoris on s'hi estableixen.