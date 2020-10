Publiquen el primer llibre en aranès adaptat a Lectura Fàcil

260x366 Portada de 'Es madeishes esteles'. / CULTURA Portada de 'Es madeishes esteles'. / CULTURA

L'editorial La Mar de Fàcil, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, acaba de publicar el primer títol en aranès segons la metodologia de la Lectura Fàcil, pensada per persones amb dificultats lectores i en aquest cas dirigida a aprenents de l'idioma. Es tracta de Es madeishes esteles, de Núria Martí, del qual també s'ha publicat la versió original catalana. A banda, l'editorial també ha publicat alguns títols més en català en versió Lectura Fàcil per a nous parlants: Els invisibles, de Genís Sinca, Cartes impertinents, de Maria Aurèlia Capmany i La Colla de Sabadell, de Francesc Trabal, Armand Obiols i Joan Oliver. La Generalitat i l'Associació Lectura Fàcil col·laboren des del 2012 per estimular aquestes versions d'obra nova o reedicions, i des d'aleshores se n'han editat dotze.

Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria i també des de la pàgina web de l'Associació Lectura Fàcil. D'altra banda, i basades en aquestes obres publicades, Política Lingüística ofereix quatre noves activitats del programa 'Llegir per parlar, llegir per aprendre' que permeten un reforç del coneixement i l'ús de la llengua catalana a través de la lectura.

La Lectura Fàcil és una metodologia per a crear i adaptar documents perquè siguin més fàcils d'entendre, i no tan sols n'afecta el text, sinó també les il·lustracions, el disseny o la maquetació. Són materials elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores i/o de comprensió, i en aquest cas estan dirigits a nous aprenents de la llengua catalana i aranesa.