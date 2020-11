Pugen a 26 els casos de coronavirus a la residència de Sort

Els casos de coronavirus a la residència Àngel Serafí Casanoves de Sort pugen i ja en són 26. Concretament han donat positiu 16 dels 35 residents i també 10 treballadors. És el primer brot de covid-19 registrat en aquest centre d'ençà que va esclatar la pandèmia.

Per evitar el contacte entre residents s'han aïllat tots els positius en una ala del centre, en una altra ala s'hi ha ubicat els residents fràgils i a la tercera hi ha la resta d'avis. A la residència s'hi feien cribratges cada mes, donada la situació es van intensificar i ara es feien cada quinze dies. Aquest dimarts es va fer un cribratge a tots els negatius programat per la setmana vinent. Donat l'augment de casos es va optar per avançar les proves PCR.