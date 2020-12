Quatre morts més eleven a 53 les víctimes mortals de la residència de Tremp

Quatre morts més en les últimes hores han fet augmentar a 53 les víctimes mortals del brot de coronavirus detectat el mes passat a la residència Fiella de Tremp. A més, hi ha 81 residents –12 estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars– i 42 treballadors que han donat positiu. La Fiscalia de Lleida ha obert una investigació per aclarir si el centre va complir tots els protocols higiènics i sanitaris i reclama al departament de Salut que li faci arribar tota la documentació que tingui sobre l'actuació al centre. De moment no consta que cap família hagi denunciat els fets ni als Mossos d'Esquadra ni judicialment. A més, el departament de Treball, Afers Socials i Família ha obert un expedient sancionador als gestors del servei per una "situació sanitària descontrolada".

El brot es va detectar el 19 de novembre quan la residència estava catalogada com a verda, segons la classificació del departament de Salut per indicar l'absència de casos positius. A aquest detall s'aferra la direcció de la Fundació Jaume Fiella, que defensa haver seguit tots els protocols establerts i garantir en tot moment "l'atenció humana, higiènica, mèdica i farmacològica dels residents".

L'ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), que s'ha fet càrrec en diverses ocasions de residències intervingudes per la Generalitat per mala gestió en la crisi pandèmica, ha desmentit aquest dilluns el patronat del geriàtric de Tremp, que va assegurar que la direcció “va quedar sota el control i responsabilitat” de l'ABD, i ha afirmat que només hi va desplaçar un dels seus tècnics per valorar quines mancances i necessitats hi havia al centre. En un comunicat, l'ONG assegura que finalment el Govern va atorgar la gestió a l'empresa Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i es desvincula dels fets.

Tremp continua en estat de xoc

Els gestors de la residència, el Patronat de la Fundació Jaume Fiella, han assegurat que presentaran al·legacions al departament de Salut per demostrar que han actuat "correctament". "En cap moment els avis han quedat desatesos", ha dit el president del patronat, Joan-Antoni Mateo, que ha defensat que volen col·laborar tant amb l'administració com amb la Fiscalia facilitant-los la informació que necessitin.

Mateo ha explicat que el primer positiu es va detectar el dia 19, Salut els va comunicar el dia 26 que una entitat assumia la direcció del centre i el dia 28 era substituïda per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). També ha dit que el nombre de positius en 48 hores va augmentar de manera exponencial i va afectar gran part del personal. Mateo ha parlat de la "impossibilitat de contractar nous treballadors", malgrat que assegura que ho van intentar per tots els mitjans. Aquest fet va generar una situació de "gran estrès" a la residència pel "sobreesforç" que van haver de fer alguns treballadors.