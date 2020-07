Puigcerdà i la Guingueta d'Ix programen 14 propostes culturals conjuntes

Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix han programat fins a catorze propostes culturals de cara aquest estiu, en el marc del Festival Transfronterer. Tindran lloc entre el 2 d'agost i l'1 de setembre a Puigcerdà, la Guingueta d'Ix i Càldegues. Tal com han destacat des del consistori puigcerdanès, es tracta d'un festival "eclèctic, dirigit a tots els públics, i que inclou teatre, dansa, màgia, programació infantil i pel públic familiar i diferents gèneres musicals: música clàssica, jazz, cançó de taberna, música de cobla, pop, rock, folck, música vocal i música popular i tradicional".

Concretament, hi haurà concerts tots els diumenges d'agost a les 19h a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà (La Taberna Catalina, Tête a Tête, Jazz Do It, Rachel & The Wells i La corda Fluixa). També es faran tres espectacles pel públic infantil i familiar (l'espectacle de dansa Blowing, el de màgia infantil Gregory et Toupie i El Pot Petit, que farà dues funcions), així com l'obra de teatre Records del 36,amb la Inestable Ceretana de Teatre. A banda, hi haurà dos concerts de música clàssica a Càldegues (amb els duos Fortecello i Lara Martí i Dylan Garcia), el concert vocal a capella de Les Foruchettes i dos concerts de música popular i tradicional amb la cobla Montgrins i la Trobada dels Acordionistes del Pirineu.

El gruix de les activitats són gratuïtes, si bé en alguns casos cal reservar igualment l'entrada. Pel que fa a les activitats de pagament, les entrades es poden adquirir al web www.codetickets.com, a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà i directament a taquilla una hora abans de l'espectacle. Els aforaments són limitats, l'ús de mascareta és obligatori i s'haurà de mantenir la distància social entre persones.