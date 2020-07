El Puigcerdà Music Festival manté els concerts d'estiu

L' Associació Puigcerdà Music ha organitzat per aquest agost, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona, una nova edició del " Puigcerdà Music Festival". Enguany, per culpa del covid-19 no es podrà realitzar el curs d'estiu d'excel·lència, en el qual, des de l'any 2013, alumnes d'arreu del món reben classes de professors de prestigi internacional. Tot i això, sí que es mantindrà la programació de concerts.

Una de les motivacions d'aquest festival és ser una activitat d'immersió i concentració en l'activitat artística a Cerdanya. Per això, vuit músics, de sis nacionalitats diferents, conviuran durant aproximadament deu dies compartint experiència tant musical com personal, i el resultat serà presentat als cinc concerts que s'oferiran al Museu Cerdà de Puigcerdà i als tres micro concerts al balcó de l'Escola Municipal de Música Issi Fabra de Puigcerdà.

El programa definitiu pot experimentar algun canvi, en funció de les restriccions frontereres, ja que dos dels músics participants provenen d'Israel. Les entrades anticipades estaran a la venda a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà i al web www.puigcerdamusic.com.