Puigcerdà celebrarà aquest diumenge una 'Tarda de la cultura'

Puigcerdà celebrarà aquest pròxim diumenge dia 22, a les 18.00h., la "Tarda de la cultura", un acte virtual on es donaran a conèixer els guanyadors del Premi Literari Vila de Puigcerdà 2020, els guanyadors del concurs fotogràfic " Imatges de Puigcerdà 2020" i el logotip guanyador del concurs organitzat per la Comissió de Festes. Igualment també es donarà a conèixer el Roser de la Vila 2020, guardó que anualment premia la trajectòria d'una persona i/o entitat per la seva aportació a la cultura del municipi.

A causa de la situació sanitària vigent, l'acte es farà de forma virtual i es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Puigcerdà o a les xarxes socials del consistori. D'altra banda, des de l'Ajuntament també han recordat que des d'aquest dimarts es pot visitar al Museu Cerdà l'exposició de totes les fotografies que han participat en el concurs "Imatges de Puigcerdà 2020".