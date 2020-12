Puigcerdà destinarà 400.000 euros en ajudes a empreses i autònoms afectats per les restriccions

L'Ajuntament de Puigcerdà destinarà 400.000 euros per ajudar a diversos sectors d'activitat econòmica que s'han vist afectats per les restriccions sanitàries. Tal com ha explicat el consistori, els beneficiaris seran empreses i autònoms que tinguin un local o establiment al municipi de Puigcerdà dels següents sectors: establiments de comerç minorista/comerç al detall, amb una superfície de venda al públic inferior als 500 m2.; hotels, hostals, fondes, pensions, albergs, càmpings, establiments d'apartaments turístics i de turisme rural; restaurants, bars, bars-restaurants, cafès i anàlegs; centres d'estètica i bellesa, de massatges i de teràpies, perruqueries i barberies; discoteques, pubs, bars musicals, sales de bingo i de joc; cinemes, teatres i establiments/activitats culturals; establiments esportius, gimnasos i instal·lacions esportives; agències de viatges i empreses de serveis turístics; centres i acadèmies d'ensenyament privat i empreses de transport de viatgers i taxistes.

Queden exclosos d'aquesta ajuda els habitatges d'ús turístic, els negocis amb llicència d'activitat industrial o similar, els establiments comercials singulars i els clubs, entitats, associacions i fundacions de caràcter lúdic, cultural, esportiu, educatiu i social. L'import de la subvenció és de 1.000 euros per establiment i s'ha de fer una petició per cadascun d'ells. Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Puigcerdà, entre el 2 i el 23 de desembre.

Segons ha explicat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, "aquesta convocatòria pretén ajudar aquells sectors d'activitat econòmica més castigats per la pandèmia". Així mateix, ha remarcat que "la convocatòria d'ajuts es basa en tres principis: un procés de petició simple (on només cal omplir una sol·licitud i en què les comprovacions les fa directament l'Ajuntament), un pagament raonablement àgil de la subvenció i que hi hagi dotació pressupostària suficient, de manera que els 400.000 euros inicials es puguin ampliar per atendre tothom que compleixi els requisits".