Puigcerdà vol identificar i suprimir els "punts negres" de la vila

L'Àrea de Benestar social, atenció a la diversitat, inclusió i igualtat de l' Ajuntament de Puigcerdà, en col·laboració amb el SIAD i l'Àrea de Joventut, ha impulsat un procés participatiu per tal d'identificar carrers, places o altres espais poc segurs per als ciutadans i ciutadanes i d'aquesta manera trobar solucions per intentar eliminar-los. Tal com han explicat des del consistori en un comunicat, s'entén per punt negre "zones, carrers, camins, places, cruïlles o altres espais per on les persones no volen passar, ja que no s'hi senten segures, perquè hi ha passat algun succés, perquè no tenen suficient llum o perquè són molt solitaris, entre altres motius". En aquest sentit, aclareixen que no es busquen punts negres de mobilitat viària o d'accessibilitat.

Per col·laborar en la identificació d'aquests punts, cal omplir un formulari que es troba a l'apartat de participació de la pàgina web de l'Ajuntament de Puigcerdà. Un cop l'Àrea de Benestar social, atenció a la diversitat, inclusió i igualtat hagi comprovat la informació rebuda, aquesta serà plasmada en un mapa participatiu amb perspectiva de gènere on la ciutadania podrà veure els punts negres de la vila, alhora que les diferents àrees de l'Ajuntament implicades hi treballaran per intentar suprimir-los.