Puigcerdà instal·la càmeres de videovigilància a la plaça Cabrinetty

L'Ajuntament de Puigcerdà ha començat aquest dijous la instal·lació de sis càmeres de videovigilància a la plaça Cabrinetty. L'actuació tindrà un cost de 12.429 euros, tal com ha detallat el consistori. A banda, pròximament està previst instal·lar càmeres de videovigilància a altres punts del municipi. L'Ajuntament ha decidit instal·lar les càmeres tot aprofitant l'arribada de la fibra òptica al municipi.

La instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància va ser anunciada per l'Ajuntament ja el mes de febrer d'aquest any. L'objectiu del consistori és millorar la seguretat dels carrers, especialment a la nit, per tal d' evitar situacions de vandalisme. A banda de la plaça Cabrinetty, on els mateixos veïns havien demanat la instal·lació de càmeres, el consistori també va anunciar la voluntat d'instal·lar-ne davant del Museu Cerdà, a la plaça de Santa Maria o a l'estació de tren.