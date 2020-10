Puigcerdà fa un nou cribratge per recollir 650 proves més

Puigcerdà realitza aquest dijous i divendres un nou cribratge de covid-19, amb el qual pretén arribar a les 650 proves PCR. En aquesta ocasió, va dirigit a pares i mares de l'Institut Pere Borrell i l'Escola Vedruna de Puigcerdà, així com a personal i monitors del servei de transport escolar, menjador escolar i del servei d'acollida de les escoles. També es dirigeix a monitors, entrenadors i professorat de les activitats esportives i extraescolars i a personal de la residència sociosanitària de Puigcerdà.

Puja lleugerament el risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran

Pel que fa a la situació epidemiològica, i segons les dades ofertes per Salut, en les últimes 24 hores el risc de rebrot ha tornat a pujar lleugerament a l'Alt Pirineu i Aran. Així, ha passat de 262,80 a 285,26; mentre que la taxa de reproducció de la malaltia (Rt), ha passat de 0,83 a 0,90. Aquesta taxa és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, i si es manté per sota d'1 vol dir que el virus no s'expandeix. Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han detectat 8 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.179.

Per comarques, Cerdanya segueix tenint el risc de rebrot més alt, i en les darreres hores ha pujat de 644,98 a 693,36. L'Rt, mentrestant, ha passat de 0,75 a 0,82. Segons Salut, ara mateix hi ha 8 persones de la comarca ingressades, una d'elles a l'UCI, per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc també ha pujat lleugerament, passant de 247,36 a 255,34, mentre que l'Rt ha passat d'1,76 a 1,88. A la Seu d'Urgell, el risc ha pujat de 318 a 359,1, i l'Rt ha passat d'1,76 a 1,83. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha dues persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Jussà, en canvi, el risc baixa, i passa de 142,09 a 120,38; mentre que l'Rt passa d'1,15 a 0,91. Al Pallars Sobirà, el risc es manté en 43,77 i l'Rt en 0,86. Ara mateix no hi ha cap pacient dels Pallars ingressat a l'hospital, segons les darreres dades de Salut. A l'Aran, en canvi, hi continua pujant el risc de rebrot, que passa de 311,69 a 334,26. L'Rt, mentrestant, passa d'1,38 a 1,48. El territori té ara mateix a dues persones ingressades a l'hospital per covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté amb risc zero.