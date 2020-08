Puigcerdà reprèn les visites a la residència

Els usuaris de la residència sociosanitària de Puigcerdà han reprès aquest divendres el contacte amb els seus familiars i amics. La direcció del centre ha autoritzat el reinici de les visites, aturades fa unes setmanes arran del rebrot de casos a nivell català. Tal com han comunicat des del centre, "la decisió es basa en criteris epidemiològics de risc de rebrot a la comarca i d'incidència de casos". També han deixat clar que "l es visites es mantindran sempre que aquests indicadors siguin favorables".

Des del centre han argumentat que " cal potenciar els vincles i l'estat anímic de tots, i pensem que a dia d'avui es donen les condicions per reiniciar les visites". Tot i això, han deixat clar que "la seguretat és primordial i si canvien els indicadors haurem de regular aquestes trobades". És per això, han afegit, que caldrà "mantenir escrupolosament les distàncies de seguretat i l'ús de mascareta". A més, també es realitzarà un cribratge telefònic per descartar que els visitants hagin estat en contacte amb persones positives els darrers catorze dies i que no presenten simptomatologia.

Totes les visites s'hauran de fer amb cita prèvia, que es pot demanar al telèfon 972 140 094, on també caldrà respondre un petit qüestionari. Fa uns dies, Vielha també va anunciar la reobertura de les visites a la seva residència geriàtrica.