Puigcerdà suspèn la Festa de l'Estany

Després de suspendre la Festa Major, la Setmana Cultural del Roser o la Universitat d'Estiu, entre altres, per culpa del covid-19, l'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit cancel·lar també la seva celebració més emblemàtica de l'estiu, la Festa de l'Estany. En una nota de premsa, el consistori ha donat a conèixer que ha pres aquesta decisió, conjuntament amb les colles de carrossaires, que són uns dels grans protagonistes de la festa.

L'Ajuntament ha remarcat que "la Festa de l'Estany és una de les celebracions que més ens caracteritza com a vila, és un dels moments més màgics i participatius de l'any, i és possible gràcies a la implicació dels diferents grups de carrossaires i nombroses entitats i associacions de Puigcerdà i de la Cerdanya". En aquest sentit, asseguren que "tots teníem ganes de poder-la celebrar, però tenint en compte les circumstàncies actuals, c onsiderem que el més prudent, sensat i segur és suspendre aquesta festa". "Esperem poder-nos retrobar, amb ganes renovades, a la Festa de l'Estany de Puigcerdà 2021", conclouen des del consistori.