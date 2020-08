Puigcerdà suspèn tots els actes culturals per la situació de pandèmia

260x366 Castell de focs a Puigcerdà. / AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ Castell de focs a Puigcerdà. / AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit suspendre tots els actes culturals dels pròxims dies davant l'empitjorament de la situació sanitària derivada del covid-19. Tal com ha explicat en una nota de premsa, el consistori ha optat per suspendre la Festa de la Mare de Déu de la Sagristia, patrona de Puigcerdà, del pròxim 8 de setembre, igual que ja va fer amb la Festa Major, al juliol, i amb la Festa de l'estany, a finals d'agost. Tot i això, es mantindrà la missa solemne que celebra la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà a les 12 h a l'església de Sant Domènec. A efectes laborals, però, el dia 8 de setembre seguirà sent festiu local.

Igualment, també s'han suspès els concerts que quedaven del Festival Transfronterer, concretament el de La Corda Fluixa, que s'havia de fer aquest mateix diumenge, i que es reprogramarà quan sigui possible, i la Trobada d'Acordionistes del Pirineu del pròxim dimarts 1 de setembre. Aquest, de fet, era l'únic concert que quedava programat de la trobada, que enguany s'havia endarrerit per intentar esquivar els efectes del covid-19 i que només havia programat dos concerts, un a la Seu d'Urgell i l'altre a Puigcerdà. La complicada situació de la Seu ja va obligar a anul·lar tots els actes públics fa uns dies i ara ha passat el mateix a Puigcerdà.