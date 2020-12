Puigcerdà també farà una cursa de Sant Silvestre 'virtual'

Puigcerdà també se sumarà al format 'virtual' per poder mantenir la tradicional cursa de Sant Sivestre. Igual que ja han anunciat que faran altres localitats, com la Seu d'Urgell, l'Ajuntament de la vila ha ideat un sistema per tal de poder mantenir la cursa, que enguany arriba a la vuitena edició, tot respectant les mesures de seguretat sanitària pel covid-19.

Així, la cursa, de cinc quilòmetres de llargada, es podrà realitzar del 26 de desembre al 6 de gener i els participants correran sota la seva responsabilitat, respectant en tot moment les normes dictades per PROCICAT, així com les normes de mobilitat i circulació. Hi haurà vals regal valorats en 75 euros pels millors temps i també es realitzarà un sorteig de vals regal de 30 euros entre tots els participants que acabin el recorregut proposat i comparteixin una fotografia. Els temps de cada participant es controlaran a través d'un localitzador. Aquests vals regal s'hauran de gastar en els comerços del municipi especialitzats en material esportiu. La cursa té un caràcter solidari i es destinarà el 50% de cada inscripció a la Fundació Tallers de la Cerdanya.

Per accentuar el caràcter festiu de l'esdeveniment, des de l'Ajuntament han animat als participants a recollir el barret de Pare Noel a l'oficina de turisme els dies 21, 22, 23, 28, 29, 30 de desembre i el 4 i el 5 de gener de 9:30 a 13:30h. Les inscripcions es podran realitzar a partir del 16 de desembre en aquest enllaç o bé escanejant el codi QR del cartell.