Puja a 20 el nombre de defuncions pel brot de covid-19 a la residència de Tremp

El brot de covid-19 detectat fa unes setmanes a la residència de la Fundació Fiella de Tremp ja ha causat la mort de 20 residents. Així ho ha donat a conèixer aquest dijous al matí l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, en una entrevista al Món a Rac 1. Segons les dades fetes públiques per Salut aquest dijous al matí, ara mateix hi ha 108 residents i 36 professionals positius. Cases també ha detallat que 6 residents negatius es van traslladar a una residència de la Pobla de Segur, 2 negatius més que es van derivar a una residència de Guissona i que hi ha 8 positius ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars. A banda d'aquestes 20 persones que han mort a causa del virus, des del 19 de novembre, quan es va detectar el brot, Cases ha indicat que també han mort tres residents més per altres causes.

En aquesta entrevista, Cases també ha lamentat que l'Ajuntament es va assabentar de la gravetat de la situació a través d'una persona externa de la residència. La nit de dimecres de la setmana que es va detectar el brot, a mitjans de novembre, "una persona de fora de la residència ens alerta del que passa a dins, però ningú de la residència ens ho comunica", ha explicat. Ha afegit que sabien que hi havia algun positiu, ja que de fet s'havia fet un primer cribratge i n'havia aparegut algun, "però no sabíem que la situació tenia aquesta gravetat".

Cases ha explicat que dijous a primera hora es van posar en contacte amb l'equip directiu del centre - ara intervingut- per oferir tota la col·laboració de l'Ajuntament. Finalment, quan divendres van sortir els resultats del segon cribratge que es va fer " la situació ja s'havia disparat". L'alcaldessa ha assegurat que "la setmana passada va ser molt de descontrol", però ha celebrat que almenys ara la situació s'ha estabilitzat. Per tot plegat, creu que quan la situació ja s'hagi normalitzat caldrà que s'investigui què ha passat a la residència.

16 asimptomàtics a Tremp i cap positiu al Pont de Suert

En aquesta mateixa entrevista, Cases ha explicat que fruit del cribratge poblacional que s'està realitzant des de dilluns a Tremp -igual que en altres poblacions de l'Alt Pirineu- ja s'han detectat 16 positius asimptomàtics entre els 1.400 testos que s'han fet. Cases ha admès que són xifres altes, perquè "segurament aquests 16 asimptomàtics hauran contagiat a algú més del seu entorn", però ha destacat que és positiu perquè la població està responent molt bé i majoritàriament està acudint a fer-se la prova.

Qui ja ha acabat el cribratge és el Pont de Suert, després de tres dies de proves. L'Ajuntament ha comunicat que s'han fet 629 testos d'antígens i que cap ha donat positiu.