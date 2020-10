Quatre anys recuperant camins antics a la vall de Siarb

Més de 430 voluntaris a través de 24 camps de treball (dos d'internacionals) han participat des del 2016 en un projecte de recuperació de camins antics de la vall de Siarb, al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà. Aquesta tasca de recuperació ha culminat enguany amb la realització dels primers passos del Museu de Camins, un projecte que pretén crear un espai de reserva viva de senders, cultura i patrimoni al Pirineu.

Aquest projecte planteja un espai a la vall de Siarb amb una xarxa íntegra de camins mantinguts i recuperats a través dels quals el visitant es pot submergir en la vida rural i els seus ritmes, usos i les tècniques constructives, així com també les històries que durant centenars d'anys han omplert de vida el Pirineu. A través dels camins s'accedirà al despoblat de Santa Creu de Llagunes, als búnquers i trinxeres de la guerra civil, a antigues moles farineres, cabanes de pastor, pobles de la vall o una diversitat immensa de boscos.

El Museu de Camins es pot visitar per lliure, ja que l'espai de la vall de Siarb és obert a tothom que vulgui conèixer aquest entorn i aprendre'n les peculiaritats. Aquest any, però, ja s'han organitzat les primeres activitats com visites teatralitzades.