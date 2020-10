Que un raig de sol no ens cegui el futur

Des de fa uns dies a l'Alt Pirineu han aterrat, en nom de la transició ecològica, diversos projectes que pretenen la construcció de mega parcs solars amb la promesa de portar el manà bíblic que alimentarà durant "quaranta anys" econòmicament les mancances de finançament que pateixen els nostres ajuntaments. Som, com no pot ser d'altra manera, defensors de les energies renovables, però sempre que s'eviti que tinguin un impacte greu sobre el territori. Volem energia solar, però estem en contra dels grans parcs solars. La transició ecològica ha d'abordar amb tota la profunditat que calgui, un canvi econòmic i un canvi de vida. Sense afectació a la sobirania alimentària i la possibilitat de prendre decisions de com volem viure.

El Pirineu no pot continuar sent el productor d'energia destinada a l'exportació. El consum i la producció territorial han de ser indestriables per trencar amb el desequilibri territorial. No és gens just que el Pirineu i a tot el món rural, que som qui menys ens hem beneficiat del desenvolupament gràcies a la utilització dels nostres recursos, hàgim d'emportar-nos, una vegada més, la pitjor part, ara amb cara de sostenibilitat.

Hem de treballar amb criteris d'eficiència energètica, evitant la pobresa energètica que ha portat l'especulació com a base de l'emergència climàtica, sigui ara qui comprometi el nostre futur. L'objectiu és evitar la producció d'energia allunyada dels llocs de consum, amb grans superfícies solars compromeses a la construcció de noves autopistes elèctriques km. 0: autoconsum, utilització de cobertes d'edificis, centres comercials, zones d'aparcament, polígons industrials, parcs solars, si s'escau, però sempre no dimensionats.

La gent del territori ha de tenir un paper actiu en tots els projectes, sempre lligats a criteris paisatgístics, de preservació de sols agrícoles, ramaders i forestals on prevalgui la conservació de la biodiversitat existent, sense que es permeti fer un canvi en la compensació del dany causat.

Cal que no se simplifiquin els processos administratius d'avaluació d'impacte ambiental amb l'excusa d'implantació d'energia neta. Està a les nostres mans evitar que les empreses acabin, fins i tot, venent drets sense instal·lar un sol kW. Està a les nostres mans garantir una transició ecològica justa, que eviti el despoblament continuat de l'Alt Pirineu i l'Aran. És del tot necessari que avui fem la feina ben feta per ser-hi demà.