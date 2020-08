El Ràfting Parc de la Seu vol captar clients de proximitat

El Ràfting Parc de la Seu d'Urgell ha anunciat una promoció especial adreçada a residents de l'Alt Urgell i Andorra. L'oferta contempla una reducció de preu en les activitats de ràfting i piragüisme i s'allargarà fins al diumenge 13 de setembre de 2020.

La iniciativa pretén donar a conèixer les possibilitats d'oci i pràctica d'activitat esportiva a l'aire lliure a la Seu. L'acció s'encaixa en el marc de col·laboració amb la comarca i el país veí i busca promoure el vincle entre els territoris. Des del Ràfting Parc destaquen que han adaptat els seus protocols a les mesures sanitàries necessàries per garantir una pràctica esportiva segura.

En aquesta oferta, el Ràfting Parc proporciona el material necessari per a realitzar les activitats: vestit i botins de neoprè, casc i armilla salvavides. Cal dur roba de bany i tovallola. El preu per a realitzar piragüisme durant una hora pel canal d'aigües tranquil·les es redueix a nou euros en el cas dels adults i sis euros per a infants (de 6 a 16 anys). Pel que fa a l'activitat de ràfting, el preu per hora serà de 25 euros per a adults i 18 pels infants (de 9 a 16 anys).