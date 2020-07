Raiers adaptats a la pandèmia

Cada any des de 1979 la Pobla de Segur i el Pont de Claverol celebren el primer diumenge del mes de juliol la tradicional Diada dels Raiers, i enguany no serà una excepció. Aquest dissabte començaran els actes lúdics i culturals que culminaran diumenge amb l'esperada baixada d'uns sis quilòmetres, des de la presa de Llania fins al Pont de Claverol. Enguany, però, no baixaran rais sinó rai, en singular, i és que la Covid-19 ha obligat a fer certes adaptacions a la festa.

La presidenta de l'Associació Cultural de Raiers de la Noguera Pallaresa, Paula Dalmau, admet que en els moments inicials i més durs de la pandèmia es van plantejar anul·lar la diada d'enguany. Tot i això, quan van anar veient com evolucionava la situació, van creure possible mantenir la festa, fent-hi algunes adaptacions, i així ho han fet. Un d'aquests canvis, justament, és el fet que enguany no baixaran quatre rais com l'any passat, sinó només un. Dalmau ha explicat que "la baixada d'un sol rai implica mobilitzar a molta menys gent per al seu muntatge, i això permet que es puguin mantenir molt millor les distàncies quan es munta el rai". "Al final, el rai fa quinze metres de llargada, dividit en tres trams de cinc metres, de manera que la gent està força separada i, com a molt, hi ha deu persones a la vegada muntant-lo", ha afegit.

Durant la baixada, evidentment, els raiers no aniran amb mascareta, ja que la distància entre ells a sobre del rai és força gran. On sí que sol haver-hi aglomeracions és a la sortida i, sobretot, a l'arribada. En aquest sentit, des de l'associació han demanat a tothom "que sigui responsable i conscient". En aquest sentit, procuraran evitar que es formin aglomeracions a la zona del pont de Claverol, que és on se sol concentrar més gent per presenciar l'arribada dels rais -o rai, en el cas d'enguany.

Pel que fa a l' arrossada popular, que sol congregar a molta gent en una carpa, aquest any s'ha decidit mantenir l'àpat, però fer-lo per endur, per tal que la gent el pugui anar a buscar però se'l mengi a l'aire lliure. A més, una part del que es recapti amb la venda de tiquets del dinar es destinarà a alguna causa solidària relacionada amb la Covid-19. Pel que fa a les activitats de dissabte, Dalmau ha explicat que la tradicional espardenyada es farà de forma virtual i que l' espectacle de música serà itinerant "perquè tothom del poble el pugui veure des de casa seva". Per tot plegat, Dalmau assegura que "hem fet un programa bastant responsable i esperem que la gent també ho sigui".

Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, explica que van demanar a l'associació "que fessin la festa tan austera com fos possible" i que vigilessin la qüestió de les aglomeracions. Des del consistori, explica, "hem netejat el camí del marge de la Noguera Pallaresa perquè la gent s'hi pugui desplaçar amb seguretat". A més, han col·locat una passarel·la en forma de rai per salvar un desnivell en un tram del camí.

Fer rais amb mascareta

L'altra baixada de raiers del Pirineu, la de Coll de Nargó, també es mantindrà enguany i se celebrarà a mitjans d'agost. Des de l'Associació de Raiers de Nargó, el seu president, Àlex Ferré, explica que "mantindrem tots els actes, també el dinar, però procurant que no hi hagi aglomeracions i apel·lant a la responsabilitat individual".

Un dels canvis que sí que hauran d'incorporar és que el dia que facin els rais a la plaça Major "caldrà que tothom vagi amb mascareta, perquè quan muntes un rai és impossible que la gent estigui a menys d'un metre". Igualment, a l'arribada de les embarcacions, als Clops de Fígols, estaran especialment atents i apel·laran a la responsabilitat de la gent per tal d' evitar que es formin aglomeracions.