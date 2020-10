Ramaders de Lladorre denuncien el comportament "anòmal" del bestiar i ho relacionen amb la presència de l'ós

Els ramaders que tenen el bestiar a la muntanya de Lladorre (Pallars Sobirà) han denunciat que aquest any s'han vist obligats a recollir els animals amb "molta antelació" degut al seu comportament "anòmal". Les dues explotacions amb què ha parlat l'ACN diuen que els animals presentaven símptomes "d' estrès i pèrdua de pes". Els pagesos ho relacionen directament amb la presència de l'ós. Aquesta "situació sobrevinguda" a més de provocar "maldecaps de maneig" i pèrdues d'animals ha generat costos econòmics afegits com haver de mantenir el bestiar a les explotacions un mes abans del que hauria de ser.

Els ramaders han dit que els animals ja van abandonar les pastures d'alçada un mes abans del previst i no per manca de menjar. La situació es va agreujar especialment des de la segona quinzena de setembre, quan cada dia el bestiar boví intentava abandonar les zones baixes de pastura. Això va provocar que pràcticament fos "impossible" controlar els animals, tot i l'existència d'un pas canadenc i de filats electrificats.

Els pagesos denuncien que aquesta situació coincideix amb l'aparició d'animals ferits, com una vaca morta "amb signes evidents de la presència de l'ós" i una altra de desapareguda. Els ramaders han afirmat que en aquesta zona hi ha hagut observacions d'óssos i han afegit que aquesta situació és contrastable en bona part, ja que una part dels plantígrads porten collars amb localitzador GPS, per la qual cosa es poden resseguir els moviments que constaten la situació descrita durant aquest període de temps.

Els ramaders han dit que s'han vist obligats a recollir el bestiar oví a les explotacions amb molta antelació, d'una banda per evitar mals majors, però també davant la "impossibilitat física" de mantenir-los en la zona de pastura. L' Associació de Ramaders del Pallars Sobirà s'ha solidaritzat amb els ramaders afectats i s'ha adherit a totes les reclamacions i a denunciar la greu situació que han viscut aquest estiu havent de treure el bestiar entre un mes i un mes i mig abans del que és habitual.